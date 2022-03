Prezydent Biden nie pojedzie na Ukrainę podczas wizyty w Europie

Prezydent USA Joe Biden nie pojedzie na Ukrainę podczas wizyty w Europie w przyszłym tygodniu - poinformowała na Twitterze w niedzielę rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Biden wyrusza w podróż w środę, a w jej trakcie między innymi weźmie udział w szczytach NATO i Unii Europejskiej.

Rzeczniczka napisała w tweecie, że jeszcze w niedzielę ogłoszone zostaną dalsze szczegóły podróży Bidena do Europy.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine.