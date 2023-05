Kolejne dostawy brani dla Ukrainy. Dostaną rakiety powietrze-ziemia

Dostawy broni na Ukrainę nie ustają. Pentagon ogłosi w środę nowy pakiet wsparcia wart 300 mln dolarów - podały we wtorek agencja AP i inne media, powołując się na przedstawicieli resortu obrony. W pakiecie po raz pierwszy mają znaleźć się rakiety powietrze-ziemia Hydra 70.

fot. Lcpl. Nicholas Guevara/Us Marine / / ZUMA Press

Według AP obok niekierowanych rakiet lotniczych kalibru 70 mm (Hydra 70) w skład pakietu wejdą też haubice 155 mm. Portal Politico podaje, że USA przekażą też amunicję artyleryjską i moździerzową, ciężarówki i części zamienne.

Rakiety Hydra 70 to produkowane przez General Dynamics niekierowane pociski o zasięgu do 10,5 km, wystrzeliwane z 19-prowadnicowych wyrzutni, zarówno z samolotów, jak i śmigłowców. Jest to już kolejny rodzaj pocisków lotniczych, jakie przekazały USA Ukrainie, obok m.in. rakiet antyradarowych HARM.

W poniedziałek rychłe przyjęcie kolejnej transzy pomocy dla Ukrainy zapowiadał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu John Kirby. Zaznaczył jednocześnie, że USA dostarczyły już Ukrainie "niemal wszystko, o co prosiła" i że ukraińskie wojsko będzie gotowe do podjęcia ofensywy.

Nowy pakiet będzie 37. zatwierdzonym przez USA od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Łączna wartość dotychczas obiecanej broni to 35,4 mld dolarów.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

