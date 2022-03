Spór o maszyny do lodów. Sieć McDonald's pozwana na 900 mln dolarów

fot. 8th.creator / / Shutterstock

1 marca do sądu trafił opiewający na 900 mln dolarów pozew przeciwko przedsiębiorstwu McDonald's - poinformował amerykański portal gospodarczy businessinsider.com Na ścieżkę prawną postanowili wejść założyciele produkującego oprogramowanie startupu Kytch.

Kytch produkuje m.in. oprogramowanie do zdalnego sterowania maszynami do lodów. Z opracowanej przez startup technologii postanowiły skorzystać niektóre restauracje McDonald's. Współpraca nie potrwała jednak długo.

Współzałożyciele startupu, Melissa Nelson i Jeremy O'Sullivan, twierdzą, że McDonald's rozsyłał do franczyzobiorców maile mówiące o tym, że produkty Kytch "naruszyły gwarancje maszyn do lodów" i "przechwyciły poufne informacje". Przedstawiciele przedsiębiorstwa rzekomo informowali też, że oprogramowanie stanowi "zagrożenie dla bezpieczeństwa" i może doprowadzić do "poważnych obrażeń".

McDonald's pozwany. Gigantowi zarzucono zniesławienie i rozpowszechnianie fałszywych informacji

W pozwie skierowanym do sądu 1 marca Nelson i O'Sullivan domagają się od giganta 900 mln dolarów odszkodowania. Poza zniesławieniem oskarżają McDonald's również o rozpowszechnianie fałszywych informacji i ingerencję w umowy z klientami - podaje businessinsider.com. W pozwie wiele krytycznych słów skierowano również pod adresem Taylor Company, głównego dostawcy maszyn do lodów dla sieci McDonald's.

W oświadczeniu przesłanym "BI" McDonald's podkreślił, że "jest winien klientom, załodze i franczyzobiorcom utrzymanie rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i w tym celu musi współpracować ze sprawdzonymi dostawcami". Roszczenia startupu określono jako "bezpodstawne", dodając, że firma odpowie na pozew w "odpowiedni" sposób. Jednocześnie McDonald's przyznał, że rzeczywiście wysyłał do swoich franczyzobiorców wspomniane ostrzeżenia o "zagrożeniu dla bezpieczeństwa" związanym z oprogramowaniem stworzonym przez firmę Nelson i O'Sullivana.

Produkty Kytch miały pomóc w ograniczeniu awaryjności maszyn do lodów używanych w największej sieci fast foodów. Według mcbroken.com, strony internetowej śledzącej awarie w restauracjach McDonald's, w tym momencie (poniedziałek, godz. 9:30) w USA zepsutych jest ponad 13 proc. wszystkich maszyn do lodów.

ML