USA: Iran i Rosja pogłębiają bezprecedensowe partnerstwo militarne

Kraje należące do WHO postanowiły zamknąć regionalne biuro organizacji w Rosji Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w poniedziałek, że jej europejskie kraje członkowskie przegłosowały decyzję o zamknięciu regionalnego biura organizacji w Moskwie w związku z agresją Rosji na Ukrainę.