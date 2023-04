USA. Aresztowano podejrzanego ws. wycieku tajnych dokumentów. To 21-letni żołnierz

W czwartek funkcjonariusze organów ścigania aresztowali Jacka Teixeirę w związku z opublikowaniem w internecie tajnych dokumentów amerykańskich służb - podała telewizja CNN, powołując się na swoje źródła. Teixeira jest 21-letnim żołnierzem sił powietrznych Gwardii Narodowej z Massachusetts.

FBI przekazało, że dokonano aresztowania w stanie Massachusetts, a agenci prowadzą czynności w jednym z domów w miejscowości North Dighton. FBI nie podało nazwiska aresztowanego, ale zaznaczyło, że sprawa ma związek z wyciekiem tajnych dokumentów i pojawiającymi się na ten temat medialnymi doniesieniami.

Wcześniej w czwartek dziennik "New York Times" jako pierwszy ujawnił, że służący w jednostce wywiadowczej Teixeira jest prawdopodobnym źródłem przecieku i to on administrował forum dyskusyjnym w serwisie Discord, na którym umieszczono niejawne dokumenty. Dziennikarze ustalili to na podstawie rozmów z innymi członkami grupy i cyfrowych śladów, które pozostawił po sobie autor przecieku.

Od zeszłego tygodnia media informują o publikowanych w internecie tajnych dokumentach amerykańskich służb wywiadowczych i innych agencji rządowych. Materiały, których autentyczność nie została oficjalnie potwierdzona, zawierają m.in. wysoce wrażliwe informacje dotyczące wojny na Ukrainie.

Pentagon: ujawnienie tajnych dokumentów było celowym przestępstwem

Ujawnienie tajnych dokumentów amerykańskich służb było "celowym przestępstwem" - powiedział w czwartek rzecznik amerykańskiego departamentu obrony gen. Pat Ryder. Dodał, że Pentagon i służby nieustannie pracują, by poznać zakres, skalę i konsekwencje wycieku.

Nadal badamy sprawę zabezpieczania materiałów niejawnych, w tym m.in. listę osób, które mają dostęp do takich dokumentów, czy to jak są one przekazywane i wiele innych kwestii - podkreślił Ryder na konferencji prasowej.

Jak zaznaczył, istnieją ścisłe wytyczne dotyczące ochrony niejawnych i wrażliwych informacji. "To było celowe przestępstwo, naruszenie tych wytycznych" - powiedział, odnosząc się do szeroko komentowanego w światowych mediach wycieku tajnych dokumentów amerykańskich służb i wojska. Materiały, których autentyczność nie została oficjalnie potwierdzona, zawierają m.in. wysoce wrażliwe informacje dotyczące wojny na Ukrainie.

Ryder nie odniósł się do pytań o osobę zidentyfikowaną przez media jako podejrzanego o ujawnienie dokumentów. Według "New York Timesa" jest to 21-letni żołnierz sił powietrznych Gwardii Narodowej z Massachusetts Jack Teixeira, który służył w jednostce wywiadowczej. Według doniesień innych mediów został już aresztowany przez organy ścigania.

Wiemy o śledztwie prowadzonym przez departament sprawiedliwości i o informacjach publikowanych w mediach, komentowanie ich byłoby niestosowne - powiedział rzecznik Pentagonu.

Dodał, że urzędnicy departamentu obrony wraz ze służbami wywiadowczymi "nieustannie pracują" nad tym, by lepiej poznać "zakres, skalę i wpływ tego przecieku".

Prokurator generalny: Aresztowany żołnierz zostanie oskarżony o przekazywanie tajnych dokumentów

FBI aresztowała w czwartek Jacka Teixeirę, żołnierza sił powietrznych Gwardii Narodowej z Massachusetts, który zostanie oskarżony o bezprawne wydobywanie, przechowywanie i przekazywanie niejawnych dokumentów związanych z obroną narodową - ogłosił prokurator generalny USA Merrick Garland.

Aresztowanie przebiegło bez incydentów, Teixeira zostanie postawiony w stan oskarżenia przed sądem federalnym w Bostonie - dodał Garland. Prokurator generalny po swoim oświadczeniu odmówił odpowiedzi na dodatkowe pytania mediów.

Wcześniej w czwartek dziennik "New York Times" jako pierwszy ujawnił, że 21-letni Teixeira, który służył w jednostce wywiadowczej, jest prawdopodobnym źródłem przecieku. Mężczyzna administrował forum dyskusyjnym w serwisie Discord, na którym pierwotnie umieszczono tajne dokumenty. Dziennikarze ustalili to na podstawie rozmów z innymi członkami grupy i cyfrowych śladów, które pozostawił po sobie autor przecieku.

FBI potwierdziło, że dokonano aresztowania w stanie Massachusetts, a funkcjonariusze prowadzą czynności w jednym z domów w miejscowości North Dighton.

Od zeszłego tygodnia media informują o publikowanych w internecie tajnych dokumentach amerykańskich służb wywiadowczych i wojska. Materiały zawierają m.in. wysoce wrażliwe informacje dotyczące wojny na Ukrainie oraz bliskich sojuszników USA, w tym Izraela czy Korei Płd.

Ujawnienie tajnych dokumentów amerykańskich służb było "celowym przestępstwem" - powiedział w czwartek rzecznik amerykańskiego departamentu obrony gen. Pat Ryder. Dodał, że Pentagon i służby nieustannie pracują, by poznać zakres, skalę i konsekwencje wycieku. (PAP)

