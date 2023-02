Cena gazu od PGNiG mocno w dół. URE zatwierdził zmianę taryfy największego sprzedawcy gazu

Wydobycie i sprzedaż węgla spadły. ARP podsumowała 2022 rok

Polskie kopalnie w ub. roku wydobyły ok. 2,2 mln ton węgla kamiennego mniej niż rok wcześniej, a sprzedaż krajowego surowca była mniejsza rok do roku o ok. 6 mln ton - wynika z najnowszych danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Wydobycie spadło rok do roku o 4 proc., a sprzedaż o przeszło 10 proc.