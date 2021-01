URE zatwierdził niższe taryfy dystrybucyjne dla Enei i Tauronu na 2021 rok

fot. chuyuss / Shutterstock

Prezes URE zatwierdził taryfy na dystrybucję energii na 2021 rok. Nowe stawki opłat może wprowadzić Enea Operator oraz Tauron Dystrybucja - podał urząd w komunikacie. Spadek stawek własnych w taryfie Enea Operator wyniesie średnio 1,7 proc. dla wszystkich grup odbiorców, a w taryfie Tauron Dystrybucja 1,5 proc.

"Spadek stawek własnych w taryfie Enea Operator wyniesie średnio 1,7 proc. dla wszystkich grup odbiorców (spadek o 2,2 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11[1]), natomiast w taryfie Tauron Dystrybucja spadnie średnio o 1,5 proc. (1,7 proc. dla grupy G11)" - podano w komunikacie.

Urząd wskazał, że od 1 stycznia 2021 roku dystrybutorzy energii pobierają od odbiorców także tzw. opłatę mocową.

"Uwzględniając tę opłatę, średni wzrost rachunku w części dystrybucyjnej dla wszystkich grup odbiorców przyłączonych do sieci obu dystrybutorów wyniesie ok. 20 proc. (wzrost o ok. 15 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11)" - podano w komunikacie.

URE poinformowało, że odbiorcy w najczęściej występującej grupie taryfowej G11[2] zapłacą tym dystrybutorom średnio od ok. 6 do 7 zł więcej miesięcznie, przy czym zmiana ta uwzględnia już stawkę opłaty mocowej.

Jak podano, średni wzrost całego rachunku dla odbiorców posiadających umowy kompleksowe i korzystających z taryfy Enea jak i Tauron Sprzedaż wyniesie około 10 proc., tj. około 8 zł miesięcznie.

Taryfy zostały zatwierdzone do końca 2021 roku i mogą zostać wprowadzone do stosowania najwcześniej po 14 dniach od ich publikacji przez URE.

sar/ ana/