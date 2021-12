URE: sprzedawca gazu dla członków spółdzielni i wspólnot powinien stosować taryfę

/ Pexels

Sprzedawca gazu powinien stosować zatwierdzoną przez regulatora taryfę dla gospodarstw domowych także w przypadku sprzedaży gazu wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, ale na potrzeby należących do nich klientów indywidualnych - przypomina URE.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 października 2017 roku Prezes URE zatwierdza jedynie taryfy na gaz sprzedawany wyłącznie odbiorcom w gospodarstwach domowych. Jak przypomniał w czwartek Urząd Regulacji Energetyki, już trzy lata temu regulator opublikował swoje stanowisko wobec sytuacji, gdy gaz jest dostarczany do budynków wielolokalowych, gdzie odbiorcą jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego.

Jak podkreśla URE, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe skupiają m.in. odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, którzy ze względu na uwarunkowania techniczne często nie dokonują sami zakupu gazu na potrzeby zużycia w swoich gospodarstwach domowych, a na ich rzecz takich zakupów dokonuje właśnie wspólnota lub spółdzielnia. W ocenie Prezesa URE w takich przypadkach, kiedy faktycznym odbiorcą jest gospodarstwo domowe sprzedawca gazu ma obowiązek stosować w rozliczeniach ceny gazu ustalone w zatwierdzonej taryfie.

Prawo energetyczne definiuje odbiorcę w gospodarstwie domowym jako odbiorcę końcowego, dokonującego zakupu paliw gazowych wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa URE, zatwierdzane przez regulatora taryfy powinny obwiązywać sprzedawcę we wszystkich przypadkach, gdy zakup gazu dokonywany jest wyłącznie w celu jego zużycia w gospodarstwie domowym, np. w imieniu odbiorców w gospodarstwach domowych zamieszkujących budynek wielolokalowy, a stroną umowy ze sprzedawcą jest np. wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa.

URE podkreśla jednak, że jeżeli w lokalu wchodzącym w skład budynku wielolokalowego jest zarejestrowana działalności gospodarcza, co do zasady wyklucza to możliwość rozliczenia zużycia gazu w takim lokalu z zastosowaniem taryfy zatwierdzonej przez organ regulacyjny. W takich przypadkach należy porozumieć się ze sprzedawcą, co do ewentualnego określenia sposobu weryfikacji ilości gazu nabywanego na cele zużycia w gospodarstwach domowych w takim budynku i na inne cele - wskazuje Urząd.(PAP)

