URE: odmrażanie cen energii powinno być stopniowe

Odmrażanie cen energii powinno być stopniowe i rozłożone w czasie - ocenił Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Poinformował, że bez mrożenia cen rachunek za energię w przyszłym roku może być potencjalnie wyższy o ponad 50 proc.

"Dzisiejsze rozliczenia z odbiorcami odbywają się na podstawie taryf sprzed dwóch lat. (...) Taryfy, które będziemy zatwierdzać na przyszły rok będą odzwierciedlać aktualne koszty, te koszty są wyższe niż dwa lata temu. (...) Jeśli chodzi o taryfy na 2024 rok, to oceniamy, że cały rachunek za energię mógłby wzrosnąć o kilkadziesiąt proc., powyżej 50 proc. (...) Gdyby rozliczenia były prowadzone na podstawie taryf sprzed dwóch lat i tych, które będą obowiązywały w przyszłym roku, to spodziewamy się, że w energii elektrycznej wzrost mógłby wynieść kilkadziesiąt procent" - powiedział prezes Gawin w radiu Tok FM.

Jak wskazał, koszty przedsiębiorstw energetycznych teraz spadają, ale w przyszłym roku będą nadal znacznie wyższe niż dwa lata temu i trudno oczekiwać, by w przewidywalnym horyzoncie 1-2 lat koszty spadły do poziomu sprzed dwóch lat.

"Opinia i doświadczenia Urzędu podpowiada, że skokowy wzrost kilkudziesięcioprocentowy mógłby nie uzyskać akceptacji społecznej, stąd w naszej opinii warto zaplanować odmrażanie cen, czyli wychodzenie z tego programu w sposób stopniowy i rozłożony w czasie" - powiedział prezes URE.

Ocenił, że przepisy w sprawie ewentualnego dalszego mrożenia cen energii powinny być przyjęte jak najszybciej, najlepiej w grudniu, ewentualnie na początku przyszłego roku.

"Odmrażanie powinno być podjęte i powinien być to proces stopniowy, który będzie pozwalał na pewne wzrosty taryf w jakichś horyzontach czasowych, do poziomu, który dotrze do realnych kosztów. Warto zaprogramować taki proces" - powiedział Rafał Gawin.

We wtorek, 31 października, upływa termin składania przez przedsiębiorstwa energetyczne wniosków taryfowych dot. energii na przyszły rok. (PAP Biznes)

