UPS zwolni 12 tys. osób. Firma szuka oszczędności

Górnicy z KGHM-u chcą wyższych podwyżek i nagrody. Związki grożą sporem zbiorowym W KGHM-ie rozpoczęły się coroczne rozmowy na temat waloryzacji wynagrodzeń. Pracownikom miedziowej spółki - zgodnie z układem zbiorowym pracy - co roku przysługuje podwyżka. Związki odrzucają, póki co propozycję zarządu. Kolejny spór zbiorowy w górniczej spółce wisi w powietrzu po tym jak rozpoczęli go już pracownicy JSW.