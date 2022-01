UPC zwiększy opłatę za internet, podwyżki można jednak uniknąć

fot. Konektus Photo / / Shutterstock

Klienci korzystający z internetu kablowego od UPC Polska od 1 lutego 2022 r. będą płacić o 8 złotych więcej za usługę. W zamian mają otrzymać większą prędkość. Można jednak nie wyrazić zgody na zmianę usługi, choć jak ktoś przeoczy wiadomość e-mailową i zresetuje swój modem, to automatycznie przejdzie na wyższy abonament.

Firma UPC Polska rozpoczęła wysyłkę wiadomości e-mailowych do swoich klientów, aby poinformować ich o nadchodzących zmianach w ofercie. Sieć kablowa zamierza od 1 lutego 2022 r. podwyższyć cenę abonamentu o 8 złotych, w zamian udostępniając wyższą prędkość internetu. W zależności od aktualnej oferty ta ma zwiększyć się do 500 Mb/s lub do 750 Mb/s.

Zmiana nieobowiązkowa, choć automatyczna

Przejście na wyższą stawkę i szybszy internet ma nastąpić, jeżeli po 1 lutego 2022 r. wyłączy się i włączy modem. Jest to czynność, którą niektórzy wykonują np. po awarii prądu lub w związku z problemami z łączem, dlatego wyrażenie zgody na udział w promocji można udzielić nieświadomie.

Jednocześnie operator wskazuje w wysłanej wiadomości, że można uniknąć podwyżki. Aby to zrobić, należy wejść na stronę: upc.pl/zmiana-uslugi, podać swój numer PESEL oraz numer klienta, który można odnaleźć na dowolnej fakturze. Formularz rezygnacji trzeba wypełnić przed 1 lutego 2022 r.

Dla osób, które aktywują promocję bez zapoznania się z jej warunkami lub chcących ją przetestować, UPC Polska umożliwia rezygnację do 31 lipca 2022 r. W tym celu również należy podać swoje dane pod adresem: https://www.upc.pl/zmiana-uslugi/przypomnienie, a pieniądze, które były doliczane automatycznie do rachunku, zostaną zwrócone. Na rezygnację ze zmiany usługi ma się więc sześć miesięcy.

