Znany dostawca internetu i telewizji znika z Polski. Co z klientami?

UPC Polska zmienia szyld na Play. Od 31 sierpnia klienci korzystający z telewizji cyfrowej, szerokopasmowego internetu, telefonii i usług mobilnych przeszli do "fioletowego" operatora. Jak podaje nowy właściciel firmy, jest to ostatni formalny krok integracji dwóch spółek, która rozpoczęła się w kwietniu ubiegłego roku.

Od 31 sierpnia bieżącego roku spółka P4 wchłonęła"UPC Polska. Znany operator stał się częścią sieci Play, czyli firmy P4. Wszystkie dotychczas oferowane usługi przez UPC trafiają do portfolio "fioletowego" operatora.



UPC znika z Polski

UPC Polska, dostawca usług telewizji cyfrowej, szerokopasmowego dostępu do internetu, telefonii i usług mobilnych, oficjalnie znika z rynku. Na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego UPC Polska stała się formalnie częścią spółki P4, która jest właścicielem Playa. Tym samym firma P4 przejęła wszystkie prawa i obowiązki UPC. Prawne połączenie spółek P4 i UPC Polska było ostatnim formalnym etapem integracji rozpoczętej w kwietniu ubiegłego roku.

Obecni klienci UPC Polska mogą nadal korzystać ze swoich usług na dotychczasowych warunkach, podkreśla Play. Firma dodaje również, że zarówno czas trwania umów, wysokość opłat jak i dane rachunku bankowego do dokonywania wpłat pozostają niezmienione.

Przejęcie UPC Polska przez Play w 2021 roku było jedną z największych transakcji na krajowym rynku usług telekomunikacyjnych, a jej wartość przekroczyła 7 mld złotych. Po dwóch latach nadszedł czas na rebranding, w tym wizualne połączenie obu marek. Pomimo wcześniejszych zapewnień, że firma szybko nie zrezygnuje ze znanego w Polsce szyldu. "UPC to marka mocno zakorzeniona w świadomości polskich użytkowników, kojarzy się z szybkim internetem i wysoką jakością usług, a to cel zbliżający nas mocno do siebie" - przekonywał wiosną 2022 r. Jean-Marc Harion, CEO Play.

