UPC z zarzutami UOKiK. Poszło o niezamówione usługi

Program „Więcej korzyści dla Ciebie” oferowany przez UPC miał zakładać świadczenie usług o innych parametrach niż te, które zamówili konsumenci - napisano w komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółce grozi kara do 10 proc. obrotów.

fot. Marlon Trottmann / / shutterstock.com

Jak podał UOKiK, w ramach programu „Więcej korzyści dla Ciebie” spółka UPC Polska w okresie od 1 lutego 2019 r. do 1 kwietnia ubiegłego roku podwyższała abonament klientom mającym umowy na czas nieoznaczony.

"Konsumenci otrzymywali od spółki wiadomości, z których dowiadywali się, że będą mieli dostęp do większej liczby kanałów (w tym programów premium) lub szybszy internet. Wiązało się to z wprowadzeniem dodatkowej opłaty od 4 do 8 zł w zależności od posiadanego pakietu. Abonenci mogli całkowicie wypowiedzieć umowę ze spółką, zgłosić rezygnację z tych zmian przed ich wprowadzeniem lub korzystać z oferty, przy czym mieli w dalszym ciągu możliwość przez 6 miesięcy zrezygnować z niej i otrzymać zwrot różnicy w abonamencie. Wszystkie te opcje oznaczały jednak, że to na konsumentów zostanie przerzucony ciężar braku wyrażenia zgody na nowe usługi, których nie zamawiali. W umowach zawieranych z konsumentami takie działanie jest prawnie zakazane" - napisano.

"Niedopuszczalne jest pobieranie opłat za niezamówione produkty i usługi. Pamiętajmy, iż włączenie jakichkolwiek świadczeń, odpłatne dodanie ich do wcześniej zawartej umowy, musi się odbyć za wyraźną i świadomą zgodą konsumentów, a brak odpowiedzi takiej zgody nie stanowi. Spółka UPC Polska narzuciła swoim klientom kształt produktów i ich wyższą cenę, po czym zobligowała ich do podjęcia działań w celu zablokowania zmian, o które nie wnioskowali" - dodał prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, UPC Polska grozi kara do 10 proc. obrotu - podał UOKiK.

Urząd zauważył, że abonenci mogli całkowicie wypowiedzieć umowę ze spółką, zgłosić rezygnację ze zmian przed ich wprowadzeniem lub korzystać z oferty, "przy czym mieli w dalszym ciągu możliwość przez 6 miesięcy zrezygnować z niej i otrzymać zwrot różnicy w abonamencie". Podkreślono jednak, że wszystkie te możliwości oznaczały, iż ciężar braku wyrażenia zgody na nowe usługi, których nie zamawiano, został przerzucony na konsumentów. "W umowach zawieranych z konsumentami takie działanie jest prawnie zakazane" – podkreślił UOKiK.

W ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorca nie powinien jednostronnie zmieniać zakresu świadczonych usług lub uruchamiać nowych, a następnie wymagać opłacenia wyższego abonamentu za niezamówione produkty lub wycofanie się z nowych warunków.

UPC Polska należy do Grupy P4, właściciela marki Play - operatora telekomunikacyjnego obsługującego 16,5 mln osób w całym kraju. Według informacji podawanych na stronie firmy z usług UPC korzysta ponad 1,6 mln klientów w Polsce.

(PAP Biznes)

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

doa/ gor/ ra/ mk/