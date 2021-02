UOKiK zgodził się na przejęcie spółki Polska Press przez PKN Orlen

Większość Polaków uważa, że własność mediów ma znaczenie dla podawanych informacji [Badanie]

76 proc. uczestników badania pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl twierdzi, że to, do kogo należą media ma wpływ na sposób informowania i wydźwięk podawanych informacji. Przeciwnego zdania jest 8 proc. badanych.