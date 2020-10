UOKiK: zakwestionowano oznaczenia ok. 10 proc. skontrolowanych partii detergentów

fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

Inspekcja Handlowa skontrolowała oznakowania 234 partii detergentów, zakwestionowano 24 z nich, czyli ok. 10 proc. - podał w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak wskazał UOKiK, kontrolowano m.in.: płyny i proszki do prania, płyny do płukania tkanin, płyny i koncentraty do mycia naczyń´, mleczka i płyny do czyszczenia, płyny i środki czyszczące do toalet, produkty do mycia różnych powierzchni, środki do czyszczenia kamienia i rdzy, wybielacze i odplamiacze na bazie aktywnego chloru.

Najczęstsze nieprawidłowości dotyczyły braku lub niezgodnego z rozporządzeniem ws. detergentów oznakowania opakowań´ jednostkowych, np. z powodu braku adresu, pod którym jest dostępny arkusz danych składników. W części zakwestionowanych partii brakowało wskazywania zawartości określonych składników.

Zbadano również˙ 118 partii produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Z powodu nieprawidłowego ich oznakowania wynikającego z danej klasyfikacji zakwestionowano osiem z nich, czyli 6,8 proc.

Pod kątem stosowania w oznakowaniu języka polskiego zbadano 213 partie detergentów, kwestionując siedem z nich, czyli 3,3 proc.

Kontroli poddano również˙ 37 partii pod katem wyposażenia opakowania w zamkniecie utrudniające otwarcie przez dzieci oraz 42 partie w zakresie wyposażenia opakowania w wyczuwalne ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. W każdej z tych kontroli zakwestionowano po jednym produkcie.

Inspekcja Handlowa skontrolowała też oznakowanie detergentów w opakowaniach rozpuszczalnych. Zbadano 22 partie kapsułek i tabletek do prania oraz cztery partie kapsułek i tabletek do zmywarek nie kwestionując żadnej z nich.

Pod kątem przestrzegania obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych IH skontrolowała 72 przedsiębiorców.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy, którzy sprzedają? produkty w opakowaniach są? obowiązani przekazywać´ użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku odpadów opakowaniowych itp. U 13 ze skontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono brak koniecznych informacji.

W rezultacie kontroli IH wydała 11 decyzji administracyjnych, nałożono w dziewięciu przypadkach kary w łącznej wysokości 4,5 tys. zł.

Inspektorzy sprawdzili też 68 przedsiębiorców pod kątem pobierania opłaty recyklingowej za plastikowe torby na zakupy, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości.(PAP)

