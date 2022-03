/ FORUM

UOKiK wydał warunkową zgodę na koncentrację PKN Orlen z PGNiG. Warunkiem jest wyzbycie się kontroli nad Gas Storage Poland, spółki zależnej PGNiG - poinformował koncern w komunikacie.

PKN Orlen podał, że otrzymał w środę pozytywną warunkową decyzję Prezesa UOKiK w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu z PGNiG.

"Pozytywna decyzja Prezesa UOKiK została wydana pod warunkiem wykonania przez spółkę i PGNiG środka zaradczego w postaci wyzbycia się kontroli nad Gas Storage Poland Sp. z o.o., spółki zależnej PGNiG, której podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań operatora systemu magazynowania gazu ziemnego" - napisano w komunikacie.

Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką.

Na realizację środka zaradczego PKN Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

Obajtek: PKN Orlen liczy na finalizację fuzji z PGNiG do końca 2022 r.

PKN Orlen liczy na finalizację fuzji z PGNiG do końca 2022 roku - poinformował PAP Biznes prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jego zdaniem fuzja jest kluczowa dla zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski w obecnej sytuacji międzynarodowej.

"Działamy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i chcemy proces połączenia z Lotosem i PGNiG zrealizować w zbliżonym czasie, bo wtedy najlepiej wykorzystamy wszystkie synergie. Na przełomie czerwca i lipca planujemy finalizację fuzji z Lotosem. Do końca roku w naszej grupie powinien znaleźć się PGNiG" - powiedział PAP Biznes prezes Daniel Obajtek.

"Przede wszystkim już na pozycji startowej będziemy mieć zdywersyfikowaną grupę o łącznej kapitalizacji ok. 80 mld zł i z łącznym zyskiem operacyjnym na poziomie około 20 mld zł. To olbrzymi potencjał, który zamierzamy w pełni wykorzystać. Siłą połączonej grupy będą właśnie zróżnicowane źródła zysków, od produkcji rafineryjnej czy petrochemicznej, przez wytwarzanie energii, w tym zeroemisyjnej, po sprzedaż detaliczną do 100 milionów klientów w Europie Środkowej" - dodał.

Prezes PKN Orlen: Nie mam wątpliwości, że ten proces zakończy się sukcesem

Prezes Orlenu zapewnia, że wszystkie procesy związane z fuzją z PGNiG toczą się równolegle i koncern jest już gotowy do wdrożenia kolejnych etapów.

"To nie jest tak, że koncentrujemy się na jednym etapie, a później przechodzimy do kolejnego i wtedy martwimy się co dalej. To wszystko dzieje się równolegle, mówimy o procesach niezwykle skomplikowanych. Już dzisiaj, mając decyzję UOKiK, jesteśmy w pełni przygotowani do wdrożenia kolejnych etapów projektu, których rezultatem będzie skuteczna integracja" - powiedział Daniel Obajtek.

"Jako Grupa Orlen mamy bardzo duże doświadczenie w realizacji procesów akwizycyjnych i to nie tylko w Polsce, ale też w regionie. Dlatego nie mam wątpliwości, że ten proces zakończy się sukcesem" - dodał.

Fuzja Orlenu z PGNiG jest kluczowa, biorąc pod uwagę obecną sytuację międzynarodową

Prezes jest przekonany, że fuzja Orlenu z PGNiG jest kluczowa, biorąc pod uwagę obecną sytuację międzynarodową.

"To kolejny krok do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Ta decyzja oznacza także, że wchodzimy do pierwszej ligi europejskich firm w branży energetycznej w regionie. Tylko połączenie i jeden multienergetyczny koncern oparty o zdywersyfikowane fundamenty zapewni stabilną energię dla gospodarki i klientów w akceptowalnej cenie" - powiedział.

"To kluczowe, biorąc pod uwagę, jak teraz wygląda sytuacja międzynarodowa. Geopolityka determinuje więc wiele decyzji i działań. Ale my nie możemy i nie zamierzamy zwalniać tempa. Bo dzisiejsza niepewność najlepiej pokazuje jak ważne jest bezpieczeństwo zaopatrzenia w surowce, niezależność energetyczna. Transformacja energetyczna zapewne przyspieszy, a wraz z nią muszą się zmieniać nasze energetyczne czempiony. A my już cztery lata temu znaleźliśmy skuteczne rozwiązanie, czyli budowę jednej silnej firmy" - dodał.

W 2020 roku PKN Orlen sfinalizował przejęcie gdańskiego koncernu energetycznego Energa. Równolegle trwały negocjacje z Komisją Europejską w sprawie zgody na fuzję płockiego koncernu z Grupą Lotos. Zgoda Komisji Europejskiej była warunkowa - Orlen przedstawił na początku 2022 roku środki zaradcze dotyczące pozyskania partnerów do części aktywów Grupy Lotos. Przejęcie PGNiG jest kolejnym krokiem w budowie multienergetycznego koncernu.

Warunek przejęcia PGNiG przez PKN Orlen: co najmniej 10-letnia umowa z OSMG

Warunkiem zgody Prezesa UOKiK na przejęcie PGNiG przez PKN Orlen jest zawarcie co najmniej 10-letniej umowy, powierzającej spółce Gas Storage Poland lub jej następcy prawnemu funkcję Operatora Systemu Magazynowania Gazu (OSMG) - wynika z komunikatów spółek.

Wyznaczony przez Prezesa UOKiK środek zaradczy dla przejęcia zobowiązuje do zbycia na rzecz niezależnego inwestora kontroli nad spółką Gas Storage Poland oraz zawarcia przez połączony podmiot co najmniej 10-letniej umowy powierzającej Gas Storage Poland lub jej następcy prawnemu pełnienie obowiązków operatora systemu magazynowania paliw gazowych (OSMG) - podały PGNiG i PKN Orlen.

Obecnie magazyny gazu są własnością PGNiG, a operatorem tych magazynów jest spółka Gas Storage Poland, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG.

sar/ osz/