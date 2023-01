UOKiK bierze się za Orlen. Wszczął postępowanie wyjaśniające ws. cen paliw

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie kształtowania się cen na rynku paliwowym - poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

"Rynek paliwowy znajduje się w ciągłym monitoringu (...). Wszczęliśmy postępowanie wyjaśniające. Chcemy tę sytuację wyjaśnić, przeanalizować. Przyglądamy się tej sprawie" - powiedział na konferencji Chróstny.

Podał, że UOKiK chce wyjaśnić, czy pomiędzy przedsiębiorcami na tym rynku nie dochodzi do koordynacji pewnych działań o charakterze cenowym i czy nie nie dochodzi do nadużywania pozycji dominującej. Dodał, że postępowanie to może potrwać kilkanaście tygodni.

Prezes podał, że UOKIK występuje o dane do podmiotów działających na tym rynku obejmujące okres ostatniego półrocza.

"Wystąpiliśmy do podmiotów mających największe udziały w rynku, później zwrócimy się do podmiotów mniejszych" - powiedział Chróstny.

Podał, że w toku postępowania wyjaśniającego pytania zostały wysłane między innymi do PKN Orlen.

Pod koniec grudnia 2022 r. PKN Orlen obniżył hurtowe ceny paliw o ok. 12 proc. Ceny detaliczne nie uległy większym zmianom.

Od 1 stycznia 2023 r. wzrosły akcyza i opłata paliwowa (odpowiednio o ok. 14 gr/l benzyny i o 10 gr/l diesla), a stawka podatku VAT powróciła do poziomu sprzed tarczy antyinflacyjnej - 23 proc. z 8 proc.

Według wcześniejszych informacji wyjaśnienia polityki cenowej PKN Orlen będzie się domagać m.in. Koalicja Obywatelska. Wnioski do UOKiK o zbadanie polityki Orlenu w zakresie kształtowania cen paliw skierować mają także samorządowcy.

We wtorek prezes spółki Daniel Obajtek powiedział, że PKN Orlen to koncern multienergetyczny, który stabilizuje ceny paliw w kraju. Jak zaznaczył, gdyby koncern nie komunikował, że postara się utrzymać ceny przy podwyżce VAT, na rynku mogłaby wybuchnąć panika. (PAP Biznes)

