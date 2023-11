UOKiK ukarał firmę za ryzykowne inwestycje w quady

Na firmę Jakub Leśniewski Total Finance, oferującą inwestycje w pojazdy off-roadowe, nałożono karę w łącznej wysokości ponad 56,2 tys. zł - poinformował w piątek UOKiK. Według urzędu przedsiębiorca naruszał zbiorowe interesy konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w piątek, że prezes urzędu Tomasz Chróstny nałożył na firmę Jakub Leśniewski Total Finance karę w łącznej wysokości 56 280 zł. "Prezes UOKiK w październiku 2022 r. postawił przedsiębiorcy zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów, które teraz zostały potwierdzone w wydanej decyzji. Decyzja nie jest prawomocna. Przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia kwestionowanej działalności" - dodano.

Jak wskazał UOKiK firma Jakub Leśniewski Total Finance, zachęcając konsumentów do inwestycji w zakup pojazdów off-roadowych, głównie quadów, które następnie miała wynajmować zainteresowanym podmiotom w celach rekreacyjno-turystycznych.

"Przedsiębiorca użył różnych metod, aby konsumenci uwierzyli, że jego oferta jest bezpieczna, powoływał się na fałszywe informacje i przekazywał sprzeczne komunikaty, czym naruszał zbiorowe interesy konsumentów" - ocenił prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w informacji urzędu.

UOKiK zauważył, że informacje przekazywane przez przedsiębiorcę wskazywały na pewny dochód, bezpieczeństwo i brak ryzyka ekonomicznego. "Według zapewnień i zgodnie z hasłami reklamowymi miała to być +inwestycja z zabezpieczeniem+, przynosząca +gwarantowaną stopę zwrotu 20 proc.+, którą klienci mieli mieć +JAK W BANKU+" - zaznaczył urząd, dodając, że przedsiębiorca posługiwał się stroną internetową inwestycje4x4.pl i profilem „Zainwestuj w marzenia” na portalu Facebook spółki ARB, z którą był powiązany.

UOKiK wyjaśnił, że kontaktując się telefonicznie lub mailowo z potencjalnymi klientami przedsiębiorca ten proponował zawarcie umowy inwestycyjnej bezpośrednio z nim, jako osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą Total Finance, nie ze spółką ARB. "Wskazywał, że w takim układzie za powodzenie inwestycji odpowiada swoim majątkiem, co miało potwierdzać jej bezpieczeństwo i pewność zysku" - podał urząd.

Zaznaczono, że po zainwestowaniu 10 tys. zł, przy umowie na rok, wypłaty dla inwestorów miały wynosić 1 tys. zł w każdym miesiącu, a zysk w trakcie całego zobowiązania – 2 tys. zł. Możliwe było sfinansowanie zakupu pojazdu z kredytu. "Przedsiębiorca w ślad za hasłami reklamującymi ofertę, zapewniał o niewystępowaniu ryzyka, pomimo że, jak ustalił prezes urzędu, nie wprowadził żadnych mechanizmów, które gwarantowałyby, że konsumenci nie stracą zainwestowanych środków" - opisano proceder w komunikacie.

Ponadto, jak wykazał urząd, w umowie oraz na fakturze przedsiębiorca wpisywał numer identyfikacyjny quadów - VIN, mimo że quady nie zostały jeszcze zakupione i nie mogły stać się własnością konsumentów. "W gotowej do podpisu umowie przy opisie quada był wpisany numer VIN wraz z marką TAO MOTOR KING, a po sprawdzeniu okazało się, że jest to numer pojazdu marki Bashan" - zaznaczył urząd.

Jak podał UOKiK, przedsiębiorca przyznawał, że quady nie są dopuszczone do ruchu drogowego, a numer określony jako VIN można nanieść samemu w formie tabliczki znamionowej, "co jest prawnie niedopuszczalne". "Było to sprzeczne z wcześniejszą argumentacją, w której wskazywał, że numer VIN potwierdza bezpieczeństwo inwestycji - pojazd miał być rejestrowany i możliwy do identyfikacji. Podobnie niekonsekwentna komunikacja dotyczyła kwestii ubezpieczenia quadów. Umowa wskazywała, że odpowiada za to przedsiębiorca, ten zaś zapewniał klientów, że nie jest ono w ogóle potrzebne" - podał UOKiK.

W komunikacie urzędu poinformowano także, że prezes UOKiK prowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie spółki ARB z Gdyni, której ofertę przedstawiała firma Jakub Leśniewski Total Finance z Warszawy. "Sam przedsiębiorca jako osoba fizyczna zasiadał przez pewien czas w zarządzie ARB. W przeszłości był także większościowym udziałowcem i prezesem w spółkach Auto Rentier i Praebeo, wobec których Prezes UOKiK wydał w grudniu 2019 r. decyzje nakładające kary za nieuczciwe praktyki wobec konsumentów" - przypomniał urząd. Wyjaśniono, że oferta tych spółek była podobna do inwestycji, do których zachęcał Total Finance. "Postępowanie w sprawie działalności przedsiębiorcy prowadzi również Prokuratura Okręgowa w Koszalinie" - poinformował UOKiK.

autor: Anna Bytniewska