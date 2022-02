UOKiK sprawdził ceny paliw na 1797 stacjach w całej Polsce

Brakuje paliwa na wschodzie Polski. Orlen: zwiększyliśmy dostawy

Przez cały czas Orlen realizuje wzmożone dostawy paliwa do pasa przygranicznego, ale warto je zostawić tym, którzy go najbardziej potrzebują - przekazała rzeczniczka Orlenu Joanna Zakrzewska. Zaapelowała do tych, którzy tam się wybierają, aby zatankowali możliwie wcześniej.