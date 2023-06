UOKiK sprawdza producentów frytek i chipsów. Chodzi o działania wobec dostawców ziemniaków

System kaucyjny to ratunek przed drożyzną alarmują firmy z branży recyklingu Jak bąbelki z napojów gazowanych - tak do góry pójdzie cena napojów, jeśli nie uda się osiągnąć celów zbiórki butelek plastikowych. Ten z kolei nierozerwalnie związany jest z systemem kaucyjnym. Gdy to się nie uda, napoje podrożeją, bo na producentów zostaną nałożone kary - wskazał w komentarzu dla PAP wiceprezes w grupie Tomra Anna Sapota.