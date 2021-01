UOKiK przetestował pieluchy. Na tych markach można zaoszczędzić najwięcej

fot. tartanparty / Shutterstock

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przetestował 10 rodzajów pieluch dziecięcych dostępnych w sklepach sieciowych, lokalnych i dyskontach. Najwyższe noty uzyskały pieluchy Babydream oraz Huggies - wynika z poniedziałkowej informacji UOKiK.

Zgodnie z komunikatem UOKiK najwyższe oceny uzyskały pieluchy marki własnej sieci drogerii Rossmann Babydream oraz Huggies produkowane przez koncern Kimberly-Clark. Najniżej ocenione zostały pieluchy marki własnej Auchan Baby Comfort produkowane przez firmę Hygienika Dystrybucja oraz Pampers koncernu Procter&Gamble.

"Wyniki badania pieluch również dla nas okazały się dużym zaskoczeniem, w szczególności względem marek posiadających bodajże najlepszą rozpoznawalność na polskim rynku" - komentuje badania Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W badaniu wzięto pod uwagę m.in. takie parametry jak czas wchłaniania wilgoci, oddawanie wilgoci pod wpływem nacisku, wytrzymałość pieluchy na niezamierzone rozpięcie się, wytrzymałość zapięcia na oderwanie oraz pH produktu. UOKiK przyjrzał się również cenom poszczególnych pieluch i określił stosunek ceny produktu do jego jakości.

Największą oszczędność dla konsumenta prezentują produkty trzech marek - to Lupilu, Dada i Bevola. Najmniej oszczędzą rodzice, których dzieci korzystają z pieluch jednorazowych, kupując pieluchy marki własnej Auchan, Bella, a także Pampers.

UOKiK zwrócił również uwagę na to, że nie wszystkie pieluchy dostępne w popularnych punktach dystrybucji mają dołączoną do opakowania instrukcję użycia. Same opakowania również mogą wpływać na jakość tych produktów - pięć spośród dziesięciu badanych rodzajów wyposażonych było w specjalny system otwierania ułatwiający wyjęcie pieluchy, wszystkie badane produkty miały również w opakowaniu rączki ułatwiające przenoszenie.

Trzy testowane pieluchy były wyposażone we wskaźniki wilgoci, które mogą być - zdaniem badaczy - pomocne w ocenie momentu, w którym konieczna jest zmiana pieluchy na czystą.

Pod względem całkowitej chłonności najlepsze wyniki osiągnęły pieluchy Tibelly, Kindii pure & flex oraz Bella baby happy. Najsłabiej wypadły natomiast Pampers active baby, Dada extra care oraz Babydream.

Babydream to natomiast pieluchy, które oddawały najmniej wilgoci pod naciskiem. Według UOKiK wilgoć dobrze trzymają również pieluchy Bevola baby nappies, Lupilu premium comfort, Kindii pure & flex, Huggies ultra comfort oraz Tibelly. Najwięcej wilgoci oddają Pampers active baby - twierdzi UOKiK.

Wszystkie przebadane pieluchy wykazały wyniki dotyczące pH w przedziale od 6,04 do 6,47, czyli mieszczące się w standardzie certyfikacji OEKO-TEX.

Badanie wykonano w listopadzie i grudniu 2020 r. na podstawie 230 testów, podczas których otrzymano 1130 wyników cząstkowych.

mfr/ mmu/