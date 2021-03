UOKiK przejmie kontrolę koncentracji Orlen-PGNiG od Komisji Europejskiej

FORUM

Komisja Europejska przekazała UOKiK zbadanie koncentracji grup PKN Orlen i PGNiG - podał UOKiK w komunikacie prasowym.

Transakcja polega na przejęciu przez PKN Orlen bezpośredniej kontroli nad PGNiG. PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały 14 lipca 2020 roku list intencyjny w sprawie rozpoczęcia tego procesu. 23 lipca PKN Orlen i PGNiG zawarły umowę o współpracy oraz o zachowaniu poufności zmierzającą do zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji oraz przeprowadzenia procesu due diligence PGNiG.

Jak przypomina UOKiK, Komisja Europejska oraz krajowe organy antymonopolowe uprawnione są do badania rynkowych skutków fuzji i przejęć. Warunkiem, który przesądza o tym czy wniosek rozpatruje KE, jest wspólnotowy wymiar danej koncentracji.

"KE analizuje transakcje, kiedy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld euro oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln EUR. Z kolei Prezes UOKiK co do zasady właściwy jest w sprawach koncentracji, które wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie nie mają wymiaru wspólnotowego" - napisano w komunikacie.

"Uczestnicy transakcji, która ma wymiar wspólnotowy, mogą złożyć do KE wniosek o zbadanie jej skutków przez kraj członkowski – jeżeli może wywierać ona znaczący wpływ na konkurencję w danym państwie. W takim przypadku Komisja może przekazać sprawę do narodowego organu antymonopolowego, jeżeli ten wyrazi zgodę na ocenę skutków danej transakcji" - dodano. (PAP Biznes)

