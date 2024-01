UOKiK proponuje ograniczenie pomocy dla kredytobiorców do określonej wysokości kredytu

W ramach tzw. wakacji kredytowych i wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów proponuje, żeby ograniczyć pomoc dla kredytobiorców, których wysokość kredytu nie przekracza określonego pułapu, np. 1 mln zł lub niższego - napisał UOKiK w opinii do projektu ustawy.

"W ocenie UOKiK przedstawione w projekcie ustawy rozwiązania dotyczące wydłużenia tzw. wakacji kredytowych oraz rozszerzenia wsparcia dla kredytobiorców przewidzianego w ustawie o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, zasługują na poparcie – zwłaszcza mając na uwadze utrzymywanie się stóp procentowych na wysokim poziomie" - napisał urząd.

"Niemniej jednak, w celu lepszego dopasowania projektowanych rozwiązań do grupy konsumentów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, pragniemy poddać pod rozwagę ograniczenie pomocy do kredytobiorców, których wysokość kredytu nie przekracza określonego pułapu, np. 1 mln zł lub niższego, zarówno w odniesieniu do wakacji kredytowych, jak i wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców" - dodał.

Rząd pod koniec grudnia przesłał do konsultacji nową wersję projektu ustawy dotyczącej wakacji kredytowych.

