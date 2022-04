UOKiK postawił zarzuty firmie sprzedającej suplementy diety na odległość

fot. Mateusz Szymański / / Bankier.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił firmie sprzedającej suplementy diety na odległość zarzuty związane z nierzetelnym informowanie konsumentów i informacjami wprowadzającymi ich w błąd - wynika z środowego komunikatu UOKiK.

Spółka, której postawiono zarzuty to Natural Pharmaceuticals; postawiono jej zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Firma ta sprzedaje suplementy diety na odległość, które można zamówić przez internet, telefon lub wypełniając wydrukowany kupon zamówienia.

Zarzuty dotyczą między innymi nietransparentnych informacji o udziale w programie corocznych dostaw, prezentowania potwierdzenia złożenia zamówienia w sposób mogący wprowadzać w błąd, czy przekazywania wprowadzających w błąd informacji, które mają uwiarygadniać zakup w oczach konsumentów.

Jak przypomina UOKiK, każdy konsument ma prawo do rzetelnej i niewprowadzającej w błąd informacji zawierającej wszelkie niezbędne dane o produkcie. To na przedsiębiorcy ciąży obowiązek ich prawidłowego przedstawienia, tak aby konsument mógł podjąć świadomą decyzję o zakupie.

Z informacji UOKiK wynika, że postępowanie w sprawie zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się nałożeniem kary do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy za każdą ze stwierdzonych praktyk. Sankcja finansowa może także zostać nałożona na osobę zarządzającą spółką zgodnie z prawem; jeśli umyślnie doprowadziła ona do naruszenia praw konsumentów, może jej grozić kara do 2 mln zł za każdą z praktyk.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

