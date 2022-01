UOKiK: od grudnia do połowy stycznia ceny paliw spadły o blisko 20 gr

fot. Piotr Waniorek / /

Od początku grudnia do połowy stycznia ceny paliw na stacjach spadły o około 20 gr - poinformował w piątek UOKiK, który monitoruje obecnie zmiany wywołane wzrostem cen paliw na rynkach światowych. Wkrótce Urząd sprawdzi ceny po obniżce VAT na paliwa - dodał.

"Od początku grudnia do połowy stycznia ceny paliw spadły o około 20 groszy. Trwa monitoring aktualnej sytuacji, również zmian wywołanych wzrostem cen paliw na rynkach światowych. Analiza UOKiK i IH będzie kontynuowana po obniżce podatku VAT na paliwa" - poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Urząd podkreślił, że rynek paliw jest pod stałą obserwacją prezesa UOKiK. Od wielu lat badana jest jakość benzyny, oleju napędowego i gazu. Najnowsze działania dotyczą również cen paliw.

"Poleciłem Inspekcji Handlowej sprawdzenie cen na stacjach po obniżce przez rząd akcyzy na paliwo. Wyniki analizy potwierdzają, że w okresie objętym monitoringiem ceny paliw spadły. Pod koniec grudnia i w pierwszej połowie stycznia płaciliśmy ponad 20 groszy mniej za litr niż miesiąc wcześniej, co pozwoliło zaoszczędzić nawet kilkanaście złotych podczas jednego tankowania" - stwierdził prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

"Kontynuujemy nasze działania, wkrótce będziemy sprawdzać ceny po rządowej obniżce VAT na paliwa" - dodał.

Urząd poinformował, że pierwszy etap obserwacji trwał od 9 grudnia 2021 r. do 20 stycznia 2022 r. Inspekcja Handlowa na zlecenie Prezesa UOKiK sprawdziła 1021 stacji. Inspektorzy monitorowali ceny dwa razy w tygodniu.

"Wyniki pierwszego okresu analizy pokazały obniżkę ceny paliw. Po 20 grudnia, czyli od wejścia w życie obniżki akcyzy, mediana ceny litra oleju napędowego spadła o 20 gr (z 5,99 zł 16 grudnia do 5,79 zł 21 grudnia), a w przypadku benzyny Pb 95 spadki były jeszcze większe - z 5,98 zł za litr do 5,75 zł. Następnie ceny ustabilizowały się na tym poziomie lub jeszcze nieznacznie się obniżały. W końcu grudnia zaczęły spadać również ceny gazu LPG. Mediana obniżyła się z 3,36 zł/l 16 grudnia do 3,21 zł/l 21 grudnia i konsekwentnie spadała, osiągając poziom 3,13 zł/l 13 stycznia" - wyliczył UOKiK.

Podkreślił także, że z pierwszego etapu monitoringu wynika, iż badane stacje zareagowały pozytywnie na zmianę akcyzy. Zdecydowana większość z nich (w tym duże sieci) od razu obniżyło ceny, zaś kilka małych stacji zrobiło to z niewielkim opóźnieniem.

"Wnikliwie analizujemy widoczne od kilku dni wzrosty cen paliw, które są efektem najwyższych od lat cen baryłki ropy Brent. Obserwujemy już ponowne spadki na giełdach, co wkrótce może mieć przełożenie na niższe ceny na stacjach paliw" - podkreślił Chróstny. Jego zdaniem, kierowcy powinni wkrótce płacić mniej po rządowej obniżce podatku VAT na paliwa, planowanej na 1 lutego 2022 r.

"Będziemy nadal monitorować sytuację i sprawdzać jak reagują stacje benzynowe i czy ceny ulegną obniżeniu" – zapowiedział prezes UOKiK.

Inspekcja Handlowa bada jednocześnie jakość paliw; takie kontrole odbywają się dwutorowo. Prezes UOKiK losowo wybiera stacje i wskazuje je odpowiedniej regionalnie Inspekcji Handlowej do sprawdzenia, a IH weryfikuje tych przedsiębiorców, wobec których były skargi lub informacje od organów ścigania, albo u których wcześniej wykryła nieprawidłowości - przypomniał Urząd.(PAP)

Autor: Anna Bytniewska

ab/ pad/