Nextbike Polska zmienił regulamin dla klientów. UOKiK ukarał spółkę

Prezes UOKiK nałożył ponad 791 tys. zł kary na operatora wypożyczalni rowerów miejskich Nextbike Polska - poinformował w poniedziałek Urząd. Według UOKiK firma stosowała klauzule abuzywne; w niedozwolony sposób zmieniła regulaminy i obciążyła konsumentów dodatkową opłatą.

fot. Konektus Photo / /

UOKiK podał w poniedziałkowym komunikacie, że Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji to operator systemów rowerów miejskich. Wypożyczalnie przedsiębiorcy znajdują się w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w kraju.

"Jak ustalił Prezes UOKiK, spółka stosowała w umowach z konsumentami klauzule, które miały charakter abuzywny. Zgodnie z decyzją Nextbike Polska musi zapłacić ponad 791 tys. zł kary" - przekazał Urząd.

UOKiK poinformował, że konsumenci korzystają z wypożyczalni Nextbike za pomocą aplikacji w telefonie.

"Zakwestionowane przez Prezesa Urzędu postanowienia upoważniały przedsiębiorcę do jednostronnej zmiany zawartych w regulaminach zapisów, bez określenia żadnych przesłanek takich działań" - wskazał Urząd. Jak dodano, Nextbike Polska wykorzystał to uprawnienie w 2020 r., gdy wprowadził w kilku miejscowościach na terenie kraju jednorazową opłatę za korzystanie z kont użytkowników w wysokości 10 zł. W konsekwencji aktualne konta konsumentów zostały tą kwotą obciążone, a ci, którzy mieli zdeponowane na nich mniejsze środki, otrzymywali wezwania windykacyjne do zapłaty brakujących kilkuzłotowych należności.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wskazał, że Nextbike Polska w żaden sposób nie precyzował w jakich okolicznościach może wprowadzić zmiany do regulaminów, ani czego mogą one dotyczyć.

"Konsumenci nie byli w stanie przewidzieć, że zostaną obciążeni nową opłatą. Zmiana ceny usługi w przypadku kontraktu zawieranego na czas nieokreślony uwarunkowana jest odpowiednimi postanowieniami, przewidzianymi przed zawarciem umowy. Muszą one jasno określać ważne przesłanki uprawniające do modyfikacji zobowiązania. W przypadku tego przedsiębiorcy klauzule w umowach były abuzywne i nie powinny być stosowane" - powiedział, cytowany w komunikacie, Chróstny.

Urząd przekazał, że o zmianach regulaminów konsumenci dowiadywali się mailowo. "Jeżeli w ciągu 14 dni nie wysłali do spółki pisemnej informacji, że nie wyrażają na nie zgody, spółka uznawała, że zaakceptowali nowe warunki. Z kolei odmowa była dla operatora sieci rowerów miejskich równoznaczna z rozwiązaniem umowy" - tłumaczy UOKiK.

Urząd poinformował, że Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, po uprawomocnieniu decyzji, będzie musiała zapłacić ponad 791 tys. zł kary i poinformować o decyzji Prezesa UOKiK konsumentów, którzy będą mogli na tej podstawie dochodzić swoich praw w sądzie. Odpowiednie oświadczenia przedsiębiorca opublikuje także na stronie internetowej spółki oraz na jej profilu na portalu Facebook. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

