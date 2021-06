UOKiK nałożył ponad 30 mld zł kar na firmy w 2020 roku

UOKiK zobowiązał Fortum Marketing and Sales Polska do wypłaty rekompensat

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał Fortum Marketing and Sales Polska do wypłacenia klientom, którzy złożyli skargi, po 49 zł rekompensaty - poinformował UOKiK. W ocenie Urzędu spółka mogła m.in. wprowadzać konsumentów w błąd co do wysokości rachunków za prąd i gaz.