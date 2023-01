UOKiK nałożył ponad 154 tys. zł kary na spółkę leasingową

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył 154 tys. 117 zł kary na spółkę BREWE Leasing i nakazał, pod rygorem natychmiastowej wykonalności, zaprzestania praktyki wystawiania weksli pod nazwą "Kwit dochodowy" – poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

fot. Maciej Łuczniewski / / FORUM

Jak przekazano, konsument uzyskuje weksel jako gwarancję spłaty i obietnicę zysku w wysokości 7,5 – 9,5 proc. po wpłaceniu firmie pieniędzy. Wskazano, że pozyskanymi w ten sposób środkami przedsiębiorstwo finansuje swoją działalność leasingową, np. zakup samochodów i faktoringową, czyli nabywanie wierzytelności.

"Zakwestionowaliśmy mechanizm pozyskiwania przez spółkę BREWE Leasing kapitału na jej działalność. Weksel to sposób zabezpieczenia długu, natomiast do celów inwestycyjnych prawo przewiduje instrumenty finansowe np. obligacje korporacyjne" – stwierdził Prezes UOKiK. "Użycie przez BREWE Leasing weksla do pozyskiwania kapitału to naruszenie dobrego obyczaju i przeniesienie na konsumentów ryzyka działalność leasingowej i faktoringowej" – dodał.

W opinii Urzędu, używanie przez BREWE Leasing haseł reklamowych jak "Inwestujesz, odbierasz zyski, zwrot kapitału” czy "gwarantem bezpiecznej inwestycji, jak i bezpiecznej wypłaty jest papier wartościowy jakim jest weksel” wprowadza konsumentów w błąd, ponieważ spółka prowadzi działalność w dwóch ryzykownych branżach – leasingowej i faktoringowej. Zastrzeżenie wzbudziły również obietnice zysków na poziomie 7,5 – 9,5 proc. Jak stwierdzono, "w rzeczywistości jednak możliwość i wysokość zysku będzie zależała od wielu czynników w tym kondycji finansowej BREWE Leasing, zdolności jej kontrahentów do dotrzymywania terminów płatności, zapotrzebowania na usługi leasingowe i faktoringowe".

"Spółka BREWE Leasing poprzez swój nieprawdziwy przekaz o bezpieczeństwie przedsięwzięcia i wysokiej rentowności nakłaniała konsumentów do powierzenia jej pieniędzy. Gdyby zdawali sobie sprawę z ryzyka i braku gwarancji zysku, mogliby ulokować środki w bezpieczniejszy sposób" – ocenił Chróstny.

Jak przypomniał UOKiK, w przepisach nie istnieje pojęcie "weksla inwestycyjnego" i nie są to inwestycje zabezpieczone systemem gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. "Oferty błędnie informują o gwarantowanej stopie zwrotu i całkowitym bezpieczeństwie weksli – tymczasem inwestycja jest obarczona poważnym ryzykiem" – zwrócono uwagę. (PAP)

ra/ pad/