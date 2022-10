UOKiK nałożył kolejną karę za zatory płatnicze w branży farmaceutycznej

fot. solarseven / / Shutterstock

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 4 mln zł kary na spółkę Polska Grupa Farmaceutyczna za opóźnianie płatności – poinformował UOKiK w środowym komunikacie.

„Postępowanie przeprowadzone przez Prezesa UOKiK wykazało, że Polska Grupa Farmaceutyczna nadmiernie opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Przedmiotem działalności ukaranego przedsiębiorcy jest hurtowa sprzedaż leków i wyrobów farmaceutycznych” – poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w środowym komunikacie.

Kara, jaka została nałożona na spółkę, wyniosła ponad 4 mln złotych. Jak wskazuje UOKiK, to najwyższa kara nałożona na stronę "postępowania zatorowego". Drugą co do wysokości karę otrzymała również firma z branży farmaceutycznej, co - zdaniem UOKiK - „wskazuje na niepokojący trend dotyczący lekceważącego podejścia do obowiązków płatniczych reprezentantów tego sektora gospodarki”.

„W tej sytuacji konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na terminowe spełnianie świadczeń pieniężnych przez przedstawicieli branży farmaceutycznej” – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd poinformował, że postępowanie przeprowadzone wobec PGF wykazało, że tylko od lutego do marca 2020 r. spółka opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych na ponad 425 mln zł, przy czym największe kwoty opóźnionych świadczeń wobec wybranych kontrahentów wyniosły: ponad 37 mln zł (36 faktur), ponad 24 mln zł (45 faktur) i ponad 18 mln zł (20 faktur).

UOKiK przypomniał, że PGF to przedsiębiorca o znaczącym udziale w rynku farmaceutycznym, a zatem wpływ stosowanych przez spółkę negatywnych praktyk płatniczych wobec kontrahentów również może być znaczny.

