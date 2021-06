UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Orange Polska. Chodzi o dodatkowe opłaty

Włoska gastronomia w kryzysie. Sting i jego żona pomogą południowym restauratorom

Sting i jego żona Trudie Styler pomogą włoskim restauratorom pogrążonym w kryzysie z powodu pandemii. W tym celu artysta powołał fundację o nazwie Every Breath. Jej nazwa nawiązuje do tytułu piosenki "Every Breath You Take", którą śpiewał z grupą The Police.