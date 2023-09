UOKiK kontra centrum medyczne Telmed. Chodzi o e-recepty

Prezes UOKiK postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów spółce Centrum Medyczne Telmed z Lublina. Chodzi m.in o wystawianie recept online, które wymagają bezpośredniej konsultacji z lekarzem.

UOKiK poinformował, że spółka Centrum Medyczne Telmed w Lublinie otrzymała zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów. "Przedsiębiorca ten prowadzi konsultacje medyczne online za pośrednictwem stron: e-lekarz24h.pl oraz e-zwolnienia24h.pl. Konsumenci mogą tam zamówić elektroniczną receptę lub zwolnienie lekarskie" - przekazała rzeczniczka prasowa UOKiK Małgorzata Cieloch.

Jak wskazała, postępowanie zostało wszczęte po skargach konsumentów, "którzy uznali, że mogli zostać wprowadzeni w błąd, szczególnie jeśli chodzi o przekazy dostępne w sieci dotyczące działalności tej spółki". "Przedsiębiorca bowiem promuje swoją działalność reklamami leków, których przepisanie jednocześnie wyklucza w swoim regulaminie" - powiedziała Cieloch.

"To są też fałszywe opinie łatwego dostępu do medykamentów, których przepisanie wymaga obecności zarówno pacjenta jak i lekarza bezpośrednio" - zauważyła. Dodała, że równie naganną rzeczą, którą zauważono jest zamieszczanie opinii, które są pozytywne, ale bez informowania czy i w jaki sposób sprawdzana jest ich autentyczność. "Są to opinie, które mają zachęcić konsumentów do skorzystania z usług tej spółki" - wskazała rzeczniczka.

Kolejnym zarzutem Prezesa UOKiK wobec Centrum Medycznego Telmed jest stosowanie przez przedsiębiorcę niejasnych i mało precyzyjnych sformułowań dotyczących możliwości, sposobu i terminu odstąpienia od umowy oraz o okolicznościach, w których konsument takie prawo traci.

"Konsumenci powinni być uczciwie traktowani w relacjach z przedsiębiorcami, a to zakłada uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących proponowanej im oferty. Nie mogą być wabieni nieprawdziwymi hasłami, czy jak w przypadku Centrum Medycznego Telmed - fałszywymi obietnicami łatwego dostępu do środków wymagających bezpośredniego kontaktu z lekarzem" – wskazał w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara do 10 proc. obrotu. (PAP)

Autorka: Delfina Al Shehabi

