UOKiK: właściciel Biedronki musi wydać klientom bony za 7,5 mln zł

UOKiK zobowiązał Jeronimo Martins Polska, właściciela Biedronki, do zorganizowania akcji edukacyjnej dla konsumentów, w wyniku której mogą otrzymać bony na zakupy. Łączna wartość bonów ma wynieść 7,5 mln zł - podał UOKiK w komunikacie prasowym.

Postępowanie przeciwko Jeronimo Martins Polska zostało wszczęte w marcu 2020 roku. Podstawą do podjęcia działań były skargi konsumentów dotyczące akcji promocyjnych, w których można było otrzymać voucher zniżkowy na zakupy w zamian za wydanie określonej kwoty. Zarzuty dotyczyły negatywnego rozpatrywania reklamacji i opóźnień w publikacji regulaminów.

"Informacja o zasadach promocji ma dla konsumenta bardzo duże znaczenie i bezpośrednio wpływa na jego decyzje zakupowe. To w regulaminach znajdują się np. liczne wyłączenia produktów, które nie są objęte promocją. Brak możliwości zweryfikowania w regulaminie zakresu promocji może przyczynić się do błędów zakupowych konsumentów. Zobowiązałem Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci handlowej Biedronka, do zorganizowania akcji edukacyjnej dla konsumentów poświęconej ich prawom, w której będą oni mogli otrzymać bony na zakupy o łącznej wartości 7,5 mln złotych" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Spółka ma przygotować 500 tys. voucherów o łącznej wartości 7,5 mln zł.

