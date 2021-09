UOKiK: Błędne lub zawyżone ceny w co drugim sklepie

fot. eldar nurkovic / / Shutterstock

Co drugi sklep i lokal usługowy w niewłaściwy sposób informuje o cenach – wynika z kontroli 1530 przedsiębiorców przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową. Głównymi błędami były brak ceny lub błędna kwota podana przy produkcie.

Z raportu IH za pierwsze półrocze 2021 r. zleconej przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że w co drugim miejscu (53,3 proc.) spośród 1530 sklepów i lokalów usługowych doszło do nieprawidłowości w informowaniu o cenach, które mogły wprowadzić klientów w błąd. Badanie miało na celu sprawdzenie, jak przedsiębiorcy przedstawiają ceny towarów oraz usług i czy robią to w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. Po skontrolowaniu ponad 280 tys. partii produktów IH zakwestionowała sposób oznakowania co 7 produktu (14 proc.).

Chodziło głównie o brak ceny przy produktach, niewłaściwą wartość oraz błędne obliczenie ceny jednostkowej, np. za litr lub kilogram. Inspektorzy przyjrzeli się również różnicom w cenach produktów na półce oraz przy kasie. W 1022 sklepach 5 proc. towarów po skasowaniu miało wyższą cenę. Zgodnie z prawem w przypadku rozbieżności w informacji o wartości produktu lub usługi klientowi przysługuje prawo zakupu po najkorzystniejszej dla niego cenie.

─ Przedsiębiorcy pomimo obowiązku najczęściej nie umieszczali cen jednostkowych przy artykułach lub nie eksponowali cen wcale. Zdarzało się, że źle wyliczali ceny jednostkowe, stosowali niewłaściwe zapisy w cennikach na przykład nieprecyzyjne przedziały „od do” i nie informowali o nominalnej ilości podawanych potraw i napojów ─ wyjaśnia Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Kontrole prowadzone przez IH trwają cały rok. Z przedstawianego raportu za pierwszą połowę 2021 r. wynika, że za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach UOKiK nałożył 449 kar na łączną kwotę ok. 350 tys. zł.

Przepisy dotyczą każdego, a długotrwałe niestosowanie się do nich może doprowadzić do dużej kary nałożonej przez prezesa UOKiKu, co spotkało m.in. Biedronkę. Za błędy w informowaniu o cenach produktów spółka Jeronimo Martins Polska została obarczona karą na kwotę 115 mln zł.