UNICEF: 67 mln dzieci pozbawionych szczepionki przeciw COVID-19. "Świat cofnął sie o ponad 10 lat"

WHO: pandemia koronawirusa może zostać odwołana w 2023 roku Co najmniej 90 proc. populacji na świecie ma pewien poziom ochrony przed zachorowaniem na COVID-19 – ocenia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Według organizacji pandemia wciąż jest groźna, ale w 2023 r. może zostać odwołana.