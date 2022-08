UNESCO za wpisaniem Odessy na listę światowego dziedzictwa

System edukacji ma do odzyskania prawie 19 mln zł długów

Polski system edukacji ma do odzyskania prawie 19 mln zł długów, to więcej niż w ubiegłym roku, kiedy to polskie szkoły miały do odzyskania 17 mln zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.