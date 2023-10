UNESCO stworzy wirtualne muzeum skradzionych obiektów kultury

Koniec strajku w Hollywood. Znamy termin powrotu scenarzystów do pracy Hollywoodzka gildia scenarzystów (Writers Guild of America - WGA) zagłosowała we wtorek, za zakończeniem strajku po osiągnięciu wstępnego porozumienia z największymi wytwórniami filmowymi. . Zapowiedziała, że jej członkowie mogą wrócić do pracy w środę, po zatwierdzeniu 3-letniego kontraktu obejmującego m.in. podwyżki płac i zabezpieczenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji