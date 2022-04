UKNF: Stawka POLONIA po spełnieniu warunków może być wskaźnikiem referencyjnym wg BMR

fot. Taigi / / Shutterstock

Jeśli na mocy przepisów prawa lub decyzji kredytodawców stawka POLONIA zacznie być stosowana w kredytach hipotecznych jako element stopy procentowej, to spełniona będzie definicja legalna wskaźnika referencyjnego w rozumieniu unijnych przepisów BMR - poinformował w odpowiedzi na pytania PAP Biznes Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej UKNF Jacek Barszczewski.

"Przepisy BMR identyfikują dwa pojęcia: indeks oraz wskaźnik referencyjny. Stawka Referencyjna POLONIA spełnia definicję indeksu (...). Jednakże indeks staje się wskaźnikiem referencyjnym dopiero wówczas, gdy stanowi odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu instrumentu finansowego lub umowy finansowej lub do określenia wartości instrumentu finansowego bądź indeks jest stosowany w funduszach inwestycyjnych w sposób określony przepisami BMR" - napisał Barszczewski.

"Jeśli na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub samodzielnych decyzji kredytodawców Stawka Referencyjna POLONIA zacznie być stosowana w kredytach hipotecznych jako element stopy procentowej rozumianej jako suma marży i indeksu, to tym samym spełniona będzie definicja legalna wskaźnika referencyjnego w rozumieniu BMR" - dodał.

KNF w prezentacji z czerwca 2019 r. podała, że stawka POLONIA nie spełniała legalnej definicji wskaźnika referencyjnego, gdyż nie była stosowana, wg informacji UKNF, w określonych przez BMR umowach kredytu, nie była też stosowana (w sposób określony przez BMR) w instrumentach finansowych lub funduszach inwestycyjnych.

Jak wyjaśnia UKNF, spełnienie definicji indeksu zależy od obiektywnych cech publikowanej wartości i jest zależne od tego, w jaki sposób wartość jest ustalana przez podmiot opracowujący indeks.

Z kolei spełnienie definicji wskaźnika referencyjnego zależy od tego, czy indeks jest stosowany w sposób określony w przepisach BMR - decydują o tym użytkownicy indeksu w ramach istniejących ram prawnych, a podmiot opracowujący indeks nie ma na wpływu na sposób jego stosowania. Wreszcie, nie każdy indeks jest wskaźnikiem referencyjnym (nie każdy indeks jest stosowany w sposób opisany przepisami BMR), ale każdy wskaźnik referencyjny jest indeksem.

Rząd poinformował w poniedziałek, że chce wprowadzić od 1 stycznia 2023 r. nowy wskaźnik referencyjny dla kredytów hipotecznych oparty na stawce O/N w miejsce WIBORu.

Prezes PFR Paweł Borys poinformował, że jeżeli nie uda się w tym terminie wypracować wskaźnika alternatywnego np. przez GPW Benchmark, to zamiast WIBORu w hipotekach będzie stosowana stawka POLONIA obliczana przez NBP. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda powiedział we wtorek, że byłaby to "procedura awaryjna".

Buda poinformował ponadto, że rząd może ustawowo usankcjonować stawkę POLONIA jako wskaźnik referencyjny w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, czyli rozporządzenia BMR, regulującego rynek wskaźników referencyjnych stopy procentowej.

Stawka referencyjna POLONIA wyznaczana jest jako średnia (ważona wolumenem poszczególnych transakcji) oprocentowania niezabezpieczonych depozytów międzybankowych zawartych na termin O/N w danym dniu roboczym do godziny 16.30. Organizatorem fixingu POLONII jest NBP.

Obecny administrator WIBORu - spółka GPW Benchmark - przekazała we wtorek, że alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej O/N będzie gotowy do stosowania w drugiej połowie 2022 r.

Rafał Tuszyński (PAP Biznes)

