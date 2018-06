UK: w ubiegłym roku pogotowie ratunkowe interweniowało w Amazonie 115 razy

600 razy pogotowie ratunkowe musiało interweniować w brytyjskich centrach dystrybucyjnych Amazona w ciągu trzech lat, w tym 115 tylko w ubiegłym roku. Karetki były wzywane między innymi do poważnych urazów, stanów związanych z ciążą czy omdleń.

Jak podaje "The Guardian", Amazon został oskarżony o traktowanie pracowników jak roboty w związku z liczbą interwencji pogotowia ratunkowego na terenie magazynów. Organizacja Freedom of Information zawnioskowała o ujawnienie 115 rozmów dotyczących ubiegłego roku między dyspozytorami pogotowia a pracownikami Amazona. W nagraniach dotyczących wezwań do Rungeley koło Birmingham zgłaszano problemy ciężarnych, były również wezwania do trzech poważnych urazów, dwa do ofiar porażenia prądem elektrycznym, a w przypadku ośmiu osób ze względu na utratę przytomności.

Jak czytamy w dzienniku, co najmniej 1800 osób pracuje w Rugeley, natomiast w Tesco około 1300 osób. Do centrum Tesco wezwano pomoc zaledwie 8 razy w analogicznych okresie. Amazon skomentował zarzuty: „Po prostu jest niewłaściwym sugerowanie, że mamy niebezpieczne warunki pracy na podstawie tych danych lub niepotwierdzonych anegdot. Prośby o przyjazd karetek pogotowia w naszych centrach dystrybucyjnych są w przeważającej mierze związane z osobistymi chorobami pracowników a nie z wykonywaną przez nich pracą. Wizyty pogotowia w centrach dystrybucji w Wielkiej Brytanii wyniosły w zeszłym roku 0,00001 roboczogodzin, co pokazuje dramatycznie niską skalę takich zajść”.

Pod koniec kwietnia polscy pracownicy Amazona zaplanowali akcję mającą na celu zwrócenie uwagi Jeffa Bezosa na problemy pracowników. W zorganizowanym wydarzeniu wzięli udział pracownicy z Polski i Niemiec, którzy tego dnia przybyli do Berlina na rozdanie nagród koncernu Axel Springer. Zdaniem zatrudnionych z obu państw „wizjonerski” model wyzysku Bezosa prowadzi do wysokiej zachorowalności, a także psychicznych i fizycznych długofalowych urazów wśród pracowników.

WSZ