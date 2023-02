UE zatwierdziła 10. pakiet sankcji wobec Rosji. "Najpotężniejsze i najdalej idące"

W rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę Unia Europejska zatwierdziła 10. pakiet sankcji wobec agresora. Ogłosiła to w piątek wieczorem szwedzka prezydencja UE.

"Razem państwa członkowskie UE nałożyły najpotężniejsze i najdalej idące sankcje, jakie mają pomóc Ukrainie wygrać wojnę” – napisała szwedzka prezydencja UE na Twitterze.

"UE jest zjednoczona z Ukrainą i narodem ukraińskim. Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne" - dodano.

It’s one year since Russia’s brutal and illegal invasion of Ukraine.



Today, the EU approved the 10th package of Russian sanctions.



The package includes e.g.:



- Tighter export restrictions regarding dual-use and technology



(1/3)