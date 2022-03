UE zapłaci za uchodźców. Komisja Europejska ma przedstawić ofertę

fot. FABRIZIO BENSCH / / ZUMA Press

Łóżka w europejskich szpitalach dla najbardziej potrzebujących Ukraińców i dostęp dla dzieci do cyfrowej platformy edukacyjnej – to część unijnej odpowiedzi na napływ uciekinierów z Ukrainy – podaje w środę "Rzeczpospolita".

"Rz" ustaliła, że w środę Komisja Europejska przedstawi ofertę dla ukraińskich uchodźców. Ma ona pomóc im normalnie funkcjonować w UE i zawierać wsparcie dla państw na pierwszej linii kryzysu, takich jak Polska.

"Rz" poznała wcześniej główne założenia tego programu. "Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że przewiduje on stworzenie w KE punktu kompleksowej obsługi (ang. one stop shop) związanej z wydatkami przeznaczanymi na uchodźców" – czytamy w gazecie.

W artykule wskazano, że "w budżecie UE są pieniądze na ten cel, ale problem polega na tym, że trzeba sięgać do różnych szuflad: migracyjnej, humanitarnej czy polityki spójności".

"Rz" przypomniała, że "Polska apelowała o to, żeby stworzyć jeden odrębny fundusz". "KE uznała jednak, że to zajęłoby zbyt dużo czasu i było zbyt biurokratyczne, dlatego postanowiła, że pomoże państwom w korzystaniu z pieniędzy rozsianych po różnych kategoriach budżetowych. Jeśli Polska wyda np. pieniądze na zakwaterowanie uchodźców, to będzie mogła dostarczyć rachunki do tego punktu. A urzędnicy KE zdecydują, z jakiej linii budżetowej nastąpi refinansowanie – słyszymy w KE" – wyjaśniono.

Jak dodano, "Bruksela zapewnia, że wszystkie wydatki na uchodźców zostaną państwom członkowskim zwrócone, a propozycja KE jest nastawiona na ułatwienie życia uchodźcom". "Już 4 marca wszyscy Ukraińcy w UE zostali objęci tymczasową ochroną, który to status – zastosowany po raz pierwszy w historii UE – daje im prawo do legalnego pobytu w UE przez rok, dostęp do służby zdrowia, edukacji, rynku pracy" – przypomniano.

Wiceprzewodniczący KE Margaritis Schinas powiedział "Rz", że "teraz jednak chodzi o to, żeby te prawa w praktyce były realizowane i o tym ma mówić propozycja Komisji Europejskiej".

Poinformowano, że "przewiduje ona m.in. stworzenie unijnego łącznika z ukraińską cyfrową platformą edukacyjną, do której dostęp mieliby nauczyciele w UE, żeby wspomagać nauczanie młodych Ukraińców". "Na szczęście okazuje się, że jest bardzo dużo materiału dostępnego online i w formie zdigitalizowanej" – mówią unijni urzędnicy.

"Rz" podała, że "Bruksela chce też wspierać służbę zdrowia". "Pierwszym aktem ma być udostępnienie 2 tys. łóżek w szpitalach UE i przeniesienie do nich najbardziej potrzebujących uchodźców z takich państw jak Polska czy innych znajdujących się na pierwszej linii pomocy dla uchodźców. Na terytorium Unii przybyło już 3,5 mln Ukraińców, z czego połowa to dzieci" – napisano. (PAP)

ksi/ joz/