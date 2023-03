"UE za wszelką cenę chce zniszczyć polskie kopalnie". Górnicy przeprowadzają masówki

Brytyjskie pożegnanie z węglem nie takie ostateczne. Uruchomiono zamknięte elektrownie Fale mrozów doprowadziły do zrewidowania stanowiska Wielkiej Brytanii odnośnie do wyłączenia elektrowni węglowych. We wtorek po południu, by zapobiec możliwym przerwom w dostawach prądu, popłynął on do sieci właśnie z nich.