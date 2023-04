UE wygrywa z Indiami sprawę dot. wysokich ceł m.in. na telefony komórkowe

Niespodzianka od Centrum Nauki Kopernik. Sfinansowały go unijne dotacje "Centrum Nauki Kopernik Bawi i uczy, ale też samo się rozwija" napisał na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nic dziwnego. Co roku odwiedza je ponad milion osób rocznie od 0 do 99 lat. Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego to nowa atrakcja, którą można zwiedzać już w przyszłym roku. Jej realizacja była możliwa dzięki funduszom unijnym.