UE wyemituje obligacje "wojenne"? Oto pomysł premier Estonii

Harris: USA będą nalegać, by Rosja zapłaciła Ukrainie odszkodowanie Wiceprezydent USA Kamala Harris oświadczyła w sobotę podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że USA będą wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją „tak długo, jak będzie to konieczne” i będą nalegać, by Moskwa zapłaciła Kijowowi odszkodowanie po zakończeniu wojny.