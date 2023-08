UE: wciąż jest miejsce na mediacje w Nigrze

NIGER MSZ Francji: Paryż wspiera legalne władze, puczyści mają czas do jutra Spotkałam się w sobotę z prawowitym premierem Nigru Ouhoumoudou Mahamadou, by omówić sytuację w tym kraju po wojskowym puczu 26 lipca - powiedziała minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna radiu RFI. Wspieramy wysiłki regionalnego bloku ECOWAS, który dał juncie czas do jutra na przywrócenie demokratycznej władzy w Nigrze - podkreśliła.