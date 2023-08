UE uzależniona od Chin. A do 2040 r. popyt na metale ziem rzadkich wzrośnie siedmiokrotnie

KPO Te kraje UE nie złożyły jeszcze wniosku o pieniądze z Funduszu Odbudowy, w tym Polska Osiem państw Unii Europejskiej nie złożyła jeszcze wniosku o płatności z unijnego Funduszu Odbudowy. Są to Belgia, Niemcy, Finlandia, Węgry, Irlandia, Holandia, Polska i Szwecja. Nie wszystkie kraje złożyły też wcześniej wnioski o zaliczkę w wysokości 13 proc. puli przyznanej danemu państwu. Unijne stolice miały na to czas do końca grudnia 2021 r. Nie zrobiły tego Bułgaria, Węgry, Irlandia, Holandia, Polska i Szwecja – wynika z informacji Komisji Europejskiej przekazanej PAP.