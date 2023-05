Lex Tusk. UE szczególnie zaniepokojone, a "KE nie zawaha się podjąć działań"

KE wróci ze sprawą obowiązkowych relokacji migrantów? Nie ma i nie będzie zgody na przymusową relokację migrantów do Polski - podkreślił w czwartek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Z informacji PAP wynika, że do kwestii de facto obowiązkowych relokacji migrantów do państw członkowskich powróciła Komisja Europejska.