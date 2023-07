UE rozszerza sankcje na Rosję. Kolejne podmioty i osoby wpisane na listy sankcyjne

Wpływ sankcji na Rosję coraz bardziej widoczny. Może to jednak nie wystarczyć do zakończenia wojny Rosyjska gospodarka od prawie półtora roku jest objęta zachodnimi sankcjami, przez które stopniowo pogrąża się w kryzysie. - Nawet jeżeli rzecznik Kremla twierdzi, że Rosja spokojnie je przetrwała i sama Europa została przez nie poszkodowana bardziej, to nie jest prawda. W statystykach wyraźnie widać, że spadek rosyjskiego PKB jest oczywisty i to jest twardy dowód na to, że sankcje dotknęły Federację Rosyjską - mówi ekonomista CEIC Andrzej Żurawski.