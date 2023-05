UE prawie podwaja pomoc finansową dla Mołdawii - łącznie 295 mln euro

Rada UE - czyli państwa członkowskie - podjęła we wtorek decyzję, by niemal podwoić kwotę pomocy finansowej dla Mołdawii, której zgodziła się udzielić rok temu. W kwietniu 2022 r. Rada przyjęła przepisy, które umożliwiają UE przekazanie pomocy finansowej dla Mołdawii w wysokości 150 mln euro. We wtorek kwota ta została zwiększona o 145 mln euro, co oznacza, że łącznie dla Mołdawii będzie dostępne 295 mln euro.

fot. Leonid Andronov / / Shutterstock

Unijna pomoc finansowa ma na celu wsparcie stabilizacji gospodarczej i programu reform strukturalnych Mołdawii.

"Mołdawia może nadal liczyć na UE. Nadal będziemy wspierać Mołdawię, także finansowo. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, właściwe jest podwojenie środków, które udostępniamy" - powiedziała Elisabeth Svantesson, szwedzka minister finansów, której kraj sprawuje obecnie półroczną prezydencję w Radzie UE.

Z maksymalnej kwoty 295 mln euro UE przekaże do 220 mln euro w formie pożyczek i do 75 mln euro w formie dotacji. Pomoc przyczyni się do pokrycia potrzeb Mołdawii w zakresie bilansu płatniczego określonych w programie MFW.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz