UE płaci Rosji za ropę niemal dwa razy więcej niż za gaz

Rosja w ciągu miesiąca powinna zapłacić 2,5 mld USD

Do 4 kwietnia posiadacze rosyjskich obligacji denominowanych w walutach obcych powinni otrzymać - w formie odsetek lub spłaty kapitału - ok. 2,5 mld dolarów. Rosja płatności może dokonać w rublach i nie jest jasne czy zostanie to uznane za dostateczny powód do uznania bankructwa Rosji.