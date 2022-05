UE: otwarcie konta w rublach dla płacenia za gaz byłoby naruszeniem sankcji nałożonych na Rosję

fot. Nick N A / / Shutterstock

Otwarcie konta w rublach, tak jak domaga się tego prezydent Rosji Władimir Putin, w celu rozliczania się za gaz, byłoby złamaniem sankcji nałożonych na ten kraj przez UE - oświadczył we wtorek w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer.

Przypomniał on, że zgodnie ze stanowiskiem Komisji, przedsiębiorstwa kupujące gaz od Rosji powinny rozliczać się w walucie wskazanej w kontrakcie. W przypadku większości kontraktów na dostawy, które firmy z UE mają z Gazpromem, walutą rozliczeniową jest euro lub dolar.

Otwarcie konta w rublach "wykracza poza wskazania, które dajemy państwom członkowskim, na temat tego, co jest dozwolone w ramach reżimu" sankcyjnego - podkreślił Mamer.

Odpowiadając na pytanie, co by się stało, gdyby unijne przedsiębiorstwa zdecydowały się zignorować te wytyczne, odparł, że to na "państwach członkowskich spoczywa odpowiedzialność za dopilnowanie, by sankcje były przestrzegane".

Dopytywany, czy państwa członkowskie mogą nie podejmować żadnych kroków wobec swoich przedsiębiorstw, które nie respektowałyby ustalonych restrykcji, rzecznik KE doprecyzował:

"Nie, bo są to działania, które państwa członkowskie muszą podjąć. Państwa członkowskie UE podjęły wspólną decyzję o wprowadzeniu pewnych sankcji. Oznacza to, że są one zobowiązane do przestrzegania tej decyzji, gdyż ma ona moc prawną w Unii".

Jeśli któreś państwo członkowskie tego nie zrobi, to KE miałaby podstawy, by sięgnąć po procedurę naruszeniową - skonkludował Mamer.

Koncern ENI będzie dalej płacił za rosyjski gaz w euro, ale otwiera konto w rublach Włoski koncern energetyczny ENI zapowiedział we wtorek, że będzie dalej płacić za rosyjski gaz w euro. Jednocześnie w wydanym komunikacie firma poinformowała, że rozpoczęła procedurę w celu otwarcia dwóch kont - jednego w euro, a drugiego w rublach w Gazprom Bank "bez zaakceptowania jednostronnych zmian istniejących kontraktów". Koncern zaznaczył, że strona rosyjska potwierdziła, że transakcje będą dalej wykonywane w euro, zgodnie z kontraktem. Zmiana waluty z euro na ruble będzie następować w ciągu 48 godzin. ENI oświadczył, że otwarcie kont ma charakter tymczasowy i nie narusza praw wynikających z kontraktu, które przewidują wykonywanie opłat w euro. W komunikacie jest też wyjaśnienie, że otwarcie dwóch rachunków zostało uzgodnione z włoskimi instytucjami, "przy poszanowaniu międzynarodowych sankcji". Opłat za gaz w rublach domaga się od europejskich partnerów Rosja. Z Rzymu Sylwia Wysocka

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ mal/